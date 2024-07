Calciomercato Serie B: il Mantova vicinissimo ad Aramu, Catanzaro su Pittarello, Bonfanti verso Pisa

Il Mantova ha piazzato il colpo da novanta, manca praticamente solo ‘ufficialità per annunciare il trequartista Aramu dal Genoa, ex Venezia, così Possanzini ha un giocatore di spessore in rosa. Il Catanzaro sta per annunciare Pittarello dal Cittadella, per lui contratto triennale.

Il Pisa sta per annunciare il difensore Giovanni Bonfanti in prestito dall’Atalanta, mentre continua la trattativa per Lapadula dal Cagliari, parti vicine ma ancora dettagli dell’accordo da limare.

Infine manca solo l’annuncio per Jimenez da parte della Carrarese, il giocatore si sta già allenando a Pontremoli con i suoi nuovi compagni, mentre alla Sampdoria piace Ioannou del Como, annuncio atteso dopo il parere della Lega.