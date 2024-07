Calciomercato Serie B: Pisa nelle prossime ore i primi annunci, Marras in uscita da Cosenza, Catanzaro su Pittarello

Il Pisa nelle prossime ore dovrebbe annunciare dei nuovi innesti, si tratta di Bonfanti dall’ Atalanta e di Angori dall’Empoli, per quanto riguarda il portiere i due nomi sono quelli di Radunovic e di Sempre del Como, in attacco se escono Tramoni L. e Arena il club nerazzurro potrebbe sostituirli con Marras o Merola del Pescara. Nelle ultime ore il Ds Vaira sembra aver messo gli occhi sullo svincolato Verre ex Sampdoria.

Proprio la voce su Marras di questo pomeriggio si è rivelata infondata, l’ex Alessandria potrebbe andare a Spezia, anche se il Presidente Guarascio sta tentanto di fargli rinnovare il contratto e poterlo tenere ancora a Cosenza.

Il Catanzaro è su Pittarello del Cittadella, lo stesso Cittadella tratta Achik del Bari, mentre il Cosenza ha preso informazioni su Koufalidis.