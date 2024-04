Serie B: i risultati della 35^ giornata. Il Bari sprofonda, pari Como, il Parma allunga in testa.

Il Bari sprofonda sempre di più, dopo aver sfiorato la Serie A nella scorsa stagione, quest’anno alla 35^ giornata si ritrova terz’ultimo, e la sconfitta subita oggi a Cosenza per 4-1 è pesante. Il Parma batte agevolmente il Lecco per 4-0 allunga in testa alla classifica e nel contempo condanna i lombardi alla retrocessione in Serie C. Il Como pareggia a Genova contro la Sampdoria ed è tallonata dal Venezia, successo importante del Modena in chiave salvezza con il minimo scarto contro i Sudtirol.

Ecco tutti i risultati del turno:

Pisa-Catanzaro 2-2 (Pontisso, Ambrosino (C), Moreo, Marin (P))

Venezia-Cremonese 2-1 (Vázquez (C), Gytkjaer, Bjarkason (V))

Brescia-Spezia 0-0

Modena-Südtirol 1-0 (Zaro)

Parma-Lecco 4-0 (Bernabé, Mihaila, Bernabé, Camara)

Ternana-Ascoli 0-1 (Botteghin)

Cittadella-Feralpisalò 1-1 (Carissoni (C), Pietrelli (F))

Cosenza-Bari 4-1 (Mazzocchi, Tutino, Calò, Forte (C), Nasti (B))

Palermo-Reggiana 1-2 (Brunori (P), Portanova, Rozzio (R))

Sampdoria-Como 1-1 (Borini (S), Cutrone (C))