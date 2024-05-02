Serie B: le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Le designazioni arbitrali della 37^ giornata di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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L'ARBITRO LUCA MASSIMI DICE DI STARE CALMI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Gli arbitri della Serie B

BRESCIA – LECCO    h. 15.00

DI MARCO

VIGILE – BELSANTI

IV:      CATANZARO

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:      MIELE (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

CITTADELLA – BARI    h. 15.00

MARIANI

BINDONI – VALERIANI

IV:      GANGI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DI VUOLO

COSENZA – SPEZIA    h. 15.00

SACCHI

DEL GIOVANE – RICCI

IV:       CASTELLONE

VAR:      MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       MINELLI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

MODENA – COMO    h. 15.00

ZUFFERLI

COLAROSSI – VECCHI

IV:     IACOBELLIS

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     COLLU

PALERMO – ASCOLI    h. 15.00

DI BELLO

CECCON – POLITI

IV:      MILONE

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:     MUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – CREMONESE     h. 15.00

GUALTIERI

SEVERINO – CEOLIN

IV:     LUONGO

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

PISA – SUDTIROL     h. 15.00

MARESCA

CAPALDO – SCARPA M.

IV:     DI REDA

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:     BARONI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

SAMPDORIA – REGGIANA     h. 15.00

MASSIMI (foto)

ROSSI M. – CAVALLINA

IV:     GIANQUINTO

VAR:      NASCA

AVAR:       BONACINA

TERNANA – CATANZARO    h. 15.00

FOURNEAU

PALERMO – CIPRIANI

IV:       CANCI

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

VENEZIA – FERALPISALO’    h. 15.00

FABBRI

COSTANZO – PASSERI

IV:    RESTALDO

VAR:     MANGANIELLO

AVAR:      LONGO S.

Salvatore Ciotta
Salvatore Ciotta
Salvatore Ciotta, redattore di SportPaper.it e di Komunicare Editore, esperto di calcio italiano ed estero
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