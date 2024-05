Serie B: i risultati della 36^ giornata. Parma promosso in Serie A

Il Parma dopo il pareggio di Bari è promosso matematicamente in Serie A, una cavalcata trionfale quella della squadra allenata da Pecchia, rincorsa iniziata praticamente dalla scorsa stagione che si è conclusa in Puglia. Al San Nicola finisce 1-1 con i Ducali in vantaggio grazie ad una rete di Bonny, pareggio di Di Cesare, biancorossi che sperano ancora nella salvezza. Sugli altri campi la Sampdoria grazie alla solita rete di De Luca vince a Lecco, la Reggiana fa suo il Derby contro il Modena, finisce in parità tra Feralpisalò e Brescia, il Catanzaro batte nel finale il Venezia.

I RISULTATI

Cremonese-Pisa 2-1

13′ Ciofani rig. (C), 49′ D’Alessandro (P), 86′ Coda (C)

Ascoli-Cosenza 0-1

42′ Tutino (C)

Como-Cittadella 2-1

73′ Verdi71′ Pittarello (CI), 73′ Verdi (CO), 90’+4 Goldaniga (CO)

Spezia-Palermo 1-0

16′ Di Serio (S)

SudTirol-Ternana 4-3

9′ Odogwu (S), 23′ Pereiro (T), 32′ e 67′ Luperini (T), 51′ e 75′ rig. Casiraghi (S), 86′ El Kaouakibi (S)

Catanzaro-Venezia 3-2

5′ Pontisso (C), 14′ e 55′ Idzes (V), 60′ e 90’+6 rig. Iemmello (C)

Bari-Parma 1-1

50′ Bonny (P), 68′ Di Cesare (B)

Feralpisalò-Brescia 2-2

4′ e 42′ Bisoli (B), 9′ Dubickas (F), 29′ La Mantia (F)

Lecco-Sampdoria 0-1

81′ De Luca

Reggiana-Modena 1-0

64′ Gondo rig.

Classifica

Parma 74

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria 49

Brescia 48

SudTirol 46

Reggiana 46

Cosenza 45

Pisa 45

Cittadella 45

Modena 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 37

Feralpisalò 33

Lecco 26