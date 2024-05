Verso Lazio-Empoli, cinque i diffidati tra i biancocelesti | Calcoli in vista di Inter-Lazio?

Archiviata la partita con il Monza, che ha portato un doloroso pareggio frantumato il sogno Champions League, la Lazio tornerà in campo domenica 12 maggio alle 12.30 per la partita contro l’Empoli. Gli uomini di Tudor tenteranno di conquistare tre punti per restare almeno sul treno che porta in Europa League, nella speranza di salvare una stagione complicata.

Cinque i diffidati nella Lazio, che se vuole sperare nella Champions deve vincerle tutte

Un cammino che lontano solo tre partite dalla sua conclusione e che, alla penultima giornata, vedrà i biancocelesti affrontare la sfida contro i Campioni d’Italia dell’Inter. Una gara in cui serviranno tutti gli effettivi per ‘rovinare la festa’ ai nerazzurri, motivo per cui sarà fondamentale prestare grande attenzione contro i toscani. Oltre a Pedro, infatti, dopo le ammonizioni subite contro i brianzoli, anche Casale, Romagnoli, Vecino e Patric sono entrati automaticamente in diffida e con un giallo nella prossima gara rischiano seriamente di saltare la sfida di San Siro.