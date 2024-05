Inzaghi e Lautaro aspettano i rinnovi con l’Inter in attesa di Oaktree

Simone Inzaghi rinnoverà con l’Inter, il quando ancora non è certo ma sicuramente l’avventura del tecnico nerazzurra continuerà, ed è già pronto a programmare la prossima stagione per centrare nuovi obbiettivi. Con il caos societario però il rinnovo subirà di certo rallentamenti e verranno prolungati i tempi, anche se non è in discussione. Secondo la Gazzetta dello Sport Oaktree manterrà la continuità con la gestione dirigenziale, e con l’assetto tecnico. L’allenatore ha nuovamente parlato dopo la festa scudetto che con la società si siederanno ad un tavolo per parlarne, ma prima c’è l’ultima gara di stagione a Verona con l’orario definitivo domenica 26 maggio alle 20:45.

Inter, ci sarà un incontro per concludere il rinnovo di Lautaro

Un altro membro decisivo dello scudetto nerazzurro è senza dubbio Lautaro Martinez, anche l’argentino aspetta il rinnovo da parecchi mesi. Ci sarà un incontro come ha riferito nel post partita il capo cannoniere dell’Inter con la possibilità di chiudere la questione. Il rinnovo se ne parla da mesi, ma mai è arrivata la fumata bianca e Lautaro spera possa arrivare nel finale di campionato. La festa dello scudetto è arrivata alla conclusione, e l’atto finale con la consegna del titolo è arrivata ieri sera contro la Lazio. E’ l’ultimo dell’era Zhang vista l’ormai possibilità che il club passi definitivamente nelle mani di Oaktree. Con la proprietà Suning in gestione dei nerazzurri dal 2016 ha lasciato diversi trofei in bacheca con due scudetti e diverse Coppe Italia e Supercoppe, con Zhang che raggiunge Angelo Moratti per trofei vinti da presidente nerazzurro attualmente sette.