Inter, deve essere l’anno di Frattesi | Il giocatore ha pensato di andarsene per lo scarso minutaggio

Davide Frattesi è uno dei cinque giocatori individuati dalla Gazzetta dello Sport fra quelli alla ricerca dell’anno della svolta. Il Nazionale italiano rientrato ieri ad Appiano insieme agli altri 4 della spedizione di Spalletti agli Europei (Barella, Bastoni, Darmian e Dimarco) ha cominciato la preparazione per la stagione del “ora o mai più”.

Per Frattesi deve essere la stagione della svolta | L’anno scorso decisivo pur giocando pochissimo

In un’annata chiusa con solo 6 partite da titolare e una media di meno di 30 minuti a partita, Frattesi è stato determinante con gli 8 gol stagionali. Per Inzaghi è stato una riserva a tutti gli effetti. La rosea si chiede: “Ma a 25 anni (il 22 settembre) può accontentarsi di questo ruolo? Può conservare la Nazionale giocando così poco? La risposta è no“. Questa sarà la stagione decisiva per Frattesi, dopo la prima di ambientamento. Il ragazzo, come rivela la Gazzetta “ha pensato di andarsene” per abbracciare un progetto in cui potesse essere centrale, ma sia Marotta che Inzaghi si sono opposti e allora Frattesi proverà a guadagnarsi più spazio.