Lazio – Roma, le probabili formazioni e dove vederla

La domenica della trentaduesima giornata di Serie A si chiude con il derby della Capitale, Lazio – Roma. Le due squadre arrivano da momenti decisamente diversi: i biancocelesti devono riprendersi dalla brutta sconfitta di giovedì in Europa League, mentre i giallorossi vogliono continuare a sognare in un piazzamento nell’Europa che conta. Baroni recupera elementi fondamentali del suo scacchiere, ovvero Castellanos, Romagnoli e Guendouzi ma perde Tavares, pronto a essere sostituito da Marusic; in avanti, Isaksen potrebbe ritrovare il posto da titolare sulla corsia laterale. Nella Roma, torna a disposizione Saelemaekers dopo la squalifica, mentre in difesa è ballottaggio tra Hummels e Celik come braccetto accanto a Mancini. La partita, in programma domenica 13 aprile 2025, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Lazio – Roma, le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; El Shaarawy, Soulé; Dovbyk. All. Ranieri.