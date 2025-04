Verona – Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Verona e Genoa si affrontando al Bentegodi nella sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Zanetti può contare sulla presenza di un acciaccato Duda, ma Niasse e Serdar sono in forse; Berende e Dawidowicz confermati a centrocampo così come la coppia d’attacco formata da Mosquera e Sarr, complice l’assenza di Tengstedt. L’infermeria del Genoa si sta pian piano svuotando, così Vieira recupera Vitinha, Messias e Otoa ma spera di recuperare anche Bani e Cornet. Uno tra Onana, Thorsby e il possibile rientrante Badelj potrebbe prendere il posto dello squalificato Frendrup a centrocampo; Miretti, invece, si candida a una maglia da titolare alle spalle di Pinamonti, con accanto uno tra Zanoli e Malinovskyi. La partita, in programma domenica 13 aprile alle 15:00, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Verona – Genoa, le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Onana, Masini; Miretti, Malinovskyi, Zanoli; Pinamonti. All. Vieira.