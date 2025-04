Serie B: i risultati della 33^ giornata. Sassuolo e Pisa vittoriosi

Sassuolo e Pisa tornano alla vittoria, i neroverdi vincono il derby contro il Modena 3-1 ed ora solo la matematica li divide dal ritorno in serie A, i nerazzurri dopo la sconfitta casalinga proprio contro il Modena vincono e convincono a Reggio Emilia con tre punti firmati dalla coppia Lind-Tramoni. La Sampdoria del duo Evani-lombardo torna alla vittoria, tre punti firmati Sibilli ed ora si riaprono le speranze di una salvezza diretta, vittoria anche per la Salernitana contro il Sudtirol ma la strada per i campani è ancora in salita. Finiscono in parità Carrarese-Catanzaro e Cosenza-Brescia con i calabresi che hanno un piede in Serie C.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Bari-Palermo 2-1. Marcatori: 6’ Maggiore (B), 18’ Pohjanpalo (P), 89’ Simic (B).

Sabato, ore 15:00 Salernitana-Sudtirol 2-1. Marcatori: 49′ Ghiglione (Sal), 60′ Ferrari (Sal), 63′ Pietrangeli (Sud).

Sabato, ore 15:00 Reggiana-Pisa 0-2. Marcatori: 23′ Lind, 44′ Tramoni.

Sabato, ore 15:00 Cosenza-Brescia 1-1. Marcatori: 26′ Florenzi (Aut.) (B), 90’+3 Zilli (C).

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Catanzaro 2-2. Marcatori: 43′ Cherubini (Car), 54′ Compagnon (Cat), 65′ Pittarello (Cat), 81′ Shpendi (Car).

Sabato, ore 17:15 Sampdoria-Cittadella 1-0. Marcatore: 64′ Sibilli

Sabato, ore 19:30 Modena-Sassuolo 1-3. Marcatori: 36’ Berardi (S), 60’ Santoro (M), 64’ Laurienté (S), 76’ Moro (S).

Domenica, ore 15:00 Cremonese-Juve Stabia

Domenica, ore 15:00 Cesena-Frosinone

Domenica, ore 17:15 Mantova-Spezia