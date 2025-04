Fiorentina – Parma, le probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina ospita il Parma al Franchi nella trentaduesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria ottenuta in Conference League, la squadra di Palladino spera di conquistare tre punti fondamentali per la corsa all’Europa League: l’allenatore dei viola, valuta di schierare l’11 titolare dopo le rotazioni effettuate giovedì sera. Fagioli, Cataldi e Mandragora dovrebbero partire dal primo minuto a centrocampo, ma occhio a possibili sorprese dell’ultimo minuto, ma sulle fasce non recupera Gosens; in avanti, invece, confermatissimi Gudmundsson e Kean. Chivu deve rinunciare ad Almqvist per squalifica, ma occhio anche alle condizioni di Cancellieri: in caso di forfait, pronto Ondrejka. A centrocampo è ballottaggio tra Hernani e Keita, mentre Bernabé sembra quasi certo del posto da titolare. La partita, in programma domenica 13 aprile alle 15:00, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Fiorentina – Parma, le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Bernabé, Keita; Man, Bonny, Ondrejka. All. Chivu