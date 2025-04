Como – Torino, le probabili formazioni e dove vederla

Il Como si prepara a ospitare il Torino nella trentaduesima giornata di Serie A. Fabregas può contare su tutta la rosa a disposizione, ma deve comunque sciogliere qualche riserva: solito ballottaggio sulla fascia sinistra tra Valle e Moreno, mentre in avanti Ikonè insidia Strefezza. A centrocampo Caqueret favorito su Perrone, mentrei in avanti Douvikas su Cutrone con Paz ad agire da trequartista. Vanoli deve fare i conti con la squalifica di Ricci: Ilic e Tameze i favoriti per sostituire il capitano granata. Adams confermato al centro dell’attacco, supportato da Gineitis, Vlasic ed Elmas. La partita, in programma domenica 13 aprile alle 18:00, verrà trasmessa su Sky; sarà possibile vederla in streaming su DAZN, NOW e Sky Go.

Como – Torino, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikonè, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Tameze; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli