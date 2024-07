Inter, Sensi verso il ritorno al Monza: il centrocampista è svincolato da giugno

Stefano Sensi è pronto a lasciare l’Inter in questa finestra di mercato. Le squadre che si sono fatte avanti per il centrocampista sono entrambe lombarde, con il sondaggio del Como e il forte interesse del Monza che vorrebbe un suo ritorno in Brianza. Sensi è svincolato da giugno vista la fine del contratto con i nerazzurri, e la scelta per giocare di più cadrebbe sul club di Galliani.

Inter, Sensi pronto ad accettare il Monza

Secondo la Gazzetta dello Sport Sensi sarebbe pensando di accettare il Monza, con la trattativa con Galliani che starebbe andando spedita. Il centrocampista farebbe ritorno a Monza dopo la stagione 2022/2023.