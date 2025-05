Calciomercato Milan, Theo Hernandez in cima alla lista cessioni l la situazione

Aria di rivoluzione in casa del Milan. Dopo una stagione al di sotto della aspettative, la società si prepara a un cambio netto. Con la scelta del nuovo direttore sportivo, molti dei rossoneri potrebbero essere ceduti, tra questi spicca Theo Hernandéz.

Milan, lavori fermi per il rinnovo di Theo Hernandéz

Il contratto del terzino francese è in scadenza nel 2026 e il dialogo tra le parti sembra bloccato da mesi. In questo senso, il Milan vorrebbe cedere il calciatore già quest’estate per non rischiare di perderlo a zero alla fine della prossima stagione.

In questo caso i rossoneri guadagnerebbero un buona cifra per finanziare il mercato, ma siamo ben lontani dai 70-80 milioni chiesti la scorsa estate anche in base alla stagione sottotono del calciatore. Attualmente il valore di Theo Hernandez è di circa 40 milioni, ma vedremo quali saranno le pretese dei rossoneri in un eventuale trattativa.