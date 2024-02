Inter, nuovo stop per Sensi | Ecco i tempi di recupero

Brutte notizie per Stefano Sensi che nella giornata di oggi, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere la placca alla caviglia che gli era stata impiantata lo scorso anno a Monza, dopo una frattura.

Inter, Sensi out per un mese

L’intervento era già in programma, ora il centrocampista nerazzurro dovrà cominciare il periodo di recupero che lo porterà a stare lontano dal campo per circa un mese. Sensi non ha mai ottenuto spazio quest’anno, visto anche le grandissime prestazioni dei titolari. Ma per il calciatore sarà importante tornare almeno per la panchina nella gara contro il Napoli.