Dumfries può lasciare l’Inter a fine stagione | Valutazioni su un ipotetico scambio con una big inglese

Denzel Dumfries e l’Inter potrebbero separarsi a fine stagione. Il rinnovo tarda ad arrivare, e i nerazzurri temono che l’olandese possa rimanere un altro anno per poi andare via l’anno successivo a zero. Per evitare questa situazione Dumfries dovrebbe accettare il trasferimento nella prossima finestra di mercato, possibilmente ad una big estera, come riferisce “Fcinter1908.it”.

L’Inter valuta lo scambio con Wan Bissaka

Piazze importanti estere che potrebbero acquistare Dumfries attualmente non hanno dato segnali, bisognerà capire il Manchester United di Ten Haag sul quale il suo futuro è in bilico se aprirà le porte all’olandese. Ma per gli inglesi tutto dipenderà se rimarrà o meno il tecnico ex Ajax. In tal caso può esserci anche un’ipotesi di scambio non da escludere tra Manchester United e Inter in cui potrebbe rientrare nell’operazione Wan Bissaka. Si attenderanno certamente ulteriori sviluppi sulla vicenda.