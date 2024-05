Oaktree può prendere il controllo dell’Inter | Le ultime sulla società nerazzurra

Nonostante l’ottimismo manifestato dal Presidente dell’Inter Steven Zhang negli ultimi giorni, la situazione legata all’accordo con Pimco sembra essere tutt’altro che risolta, e il 20 maggio, ultimo giorno per rimborsare i 375 milioni di prestito di Oaktree (anche se la data potrebbe slittare al 21 maggio, perchè il 20 in Lussemburgo e le banche resteranno chiuse), si avvicina inesorabile.

Inter, CdS: “Oaktree ha avviato procedure per prendere il controllo del club”

Nel mentre resta aperta la pista di una possibile cessione del club campione d’Italia da parte del presidente cinese, soprattutto in seguito all’offerta arrivata in questi giorni dall’Arabia Saudita, come confermato dal Corriere della Sera: “E di ragionare con calma sul futuro, vagliando la serietà dell’offerta giunta dall’Arabia Saudita per entrare nel capitale del club campione d’Italia”

“Due ostacoli si frappongono a questo piano. Il primo è il fattore tempo. La scadenza per la restituzione del prestito di Oaktree è fissata al 20 maggio, ma potrebbe slittare al 21 maggio perché lunedì è giorno di festa in Lussemburgo e le banche sono chiuse. Una questione di bonifici, superabile con una minima dilazione. In circostanze normali. I rapporti fra Suning e l’attuale creditore paiono però deteriorati.

Oaktree avrebbe proposto un nuovo finanziamento con scadenza più breve e costi più elevati. Vistosi scavalcato dal negoziato di Zhang con Pimco, il fondo starebbe cercando di intralciarne il buon esito per tornare in gioco. Secondo altre fonti, invece, in caso di mancato rimborso, Oaktree punterebbe a escutere il pegno sulle quote dell’Inter. E avrebbe già avviato le procedure preparatorie per assumere il controllo del club. Per continuare il ciclo di vittorie con l’Inter, a Zhang serve l’assist di Pimco”.