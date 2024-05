Inter, l’ANSA conferma: Zhang fiducioso sulla chiusura con Pimco | La situazione

Nonostante le notizie poco confortanti di questa mattina, sembrerebbe che la situazione societaria dell’Inter e l’accordo tra Zhang e Pimco stia per arrivare a un lieto fine, come riportato dall’ANSA che scrive: “L’accordo tra il Gruppo Suning e il fondo americano Pimco è alle battute finali”.

Inter, ANSA: “Suning fiduciosa del buon esito delle trattative”

Nessuna paura dunque per i tifosi neroazzurri, che vedono avvicinarsi portando con sè vari timori la deadline del 20 maggio, data di scadenza per pagare a Oaktree il debito di 300 milioni, che, come confermato da alcune fonti dell’ANSA vicine all’Inter, sarà pagato da Zhang grazie al finanziamento plurimilionario di Pimco, il cui accordo definitivo dovrebbe essere trovato nelle prossime ore.

Ecco le parole dell’ANSA:

“L’accordo tra il Gruppo Suning e il fondo americano Pimco è alle battute finali. Allo stesso tempo Oaktree sta ora cercando di sfruttare ogni mezzo per rafforzare la propria posizione negoziale ed ostacolare la chiusura dell’accordo con il nuovo partner. L’obiettivo di Oaktree è quello di continuare un rapporto che gli garantirebbe la possibilità di beneficiare della crescita del valore del club generato dall’espansione commerciale e dal successo sportivo”. Sempre secondo quanto riportano le fonti, Suning è “fiduciosa sul buon esito delle trattative, e tuttora impegnata per trovare la migliore soluzione per le parti in causa”.