Calhanoglu esulta: “Non mi aspettavo due gol. L’Inter per me è tutto, Zhang ci è sempre vicino”

Intervenuto a Dazn, Hakan Calhanoglu ha parlato della vittoria contro il Torino e della doppietta messoa segno: “I miei figli mi chiedono sempre quando possono scendere in campo, sono contenti, ascoltano sempre i cori dei tifosi. Io sono contento, non mi aspettavo i due gol, divertirmi così tanto in uno stadio così bello, è tutto merito dei tifosi. Il segreto dei rigori? La concentrazione, non voglio sbagliare, quando c’è l’occasione voglio metterla dentro. Il segreto è lavorare e crederci. Volevo lo tirasse Lautaro, lui mi ha detto di tirarlo e allora sono andato dal dischetto. In campo e fuori siamo sempre insieme, ci divertiamo in ogni momento”.

Calhanoglu: “Festa? Non faccio casino, giocherò ancora”

E poi ancora: “Oggi è una giornata bellissima, mi diverto. Festa? Non faccio casino, voglio stare sereno perché giocherò ancora. Dirette Instagram? E’ stata una cosa spontanea,è entrato anche il nostro presidente a un certo punto ed è stato un bellissimo gesto, il presidente ci è sempre vicino, ci chiama e ci scrive. C’è un grande clima e si vede. L’Inter per me è tutto, ha alzato il mio valore, quello che avevo detto. Devo tutto a loro”.