Calhanoglu cala due stelle per la festa Inter, a San Siro Torino battuto 2 a 0

Nerazzurri in festa, vittoria a San Siro e ora tutti in Piazza Duomo

Una festa con ciliegina sulla torta, la doppietta di uno dei migliori in stagione, Calhanoglu. Inter da tre punti anche nella sfida interna col Torino, una vittoria per festeggiare al meglio la vittoria dello scudetto in un San Siro tinto di nerazzurro. Festa, sorrisi e applausi prima dei festeggiamenti previsti nel pomeriggio per le vie di Milano e in Piazza Duomo. Inter, la seconda stella è servita, i nerazzurri possono finalmente brindare.

IL TABELLINO Inter-Torino 2-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (25′ st Buchanan); Darmian, Barella (27′ st Arnautovic), Calhanoglu (18′ st Asllani), Mkhitaryan (18′ st Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (18′ st Sanchez), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Acerbi, Bisseck, Dimarco. All.: Simone Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez (26′ st Masina); Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro (18′ st Vojvoda); Ricci, Vlasic; Zapata (18′ st Sanabria). A disp.: Gemello, Popa, Pellegri, Kabic, Okereke, Dellavalle, Silva, Savva. All.: Juric.

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 11′ st, 14′ st rig. Calhanoglu

Espulsi: 4′ st Tameze (T)