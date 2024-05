Juventus-Salernitana, le UFFICIALI: Kean e Vlahovic in attacco. Colantuono punta su Vignato sulla trequarti

Allo Stadium la Juve può chiudere il discorso Champions contro l’ultima in classifica. Allegri inserisce Rugani al fianco di Gatti e Bremer mentre a centrocampo giocherà Locatelli (squalificato in Coppa Italia) insieme a McKennie e Rabiot con Cambiaso e Kostic sulle fasce. In attacco ci sarà Kean ad affiancare Vlahovic. Tutto confermato per Colantuono che lancia Tchaouna e Vignato alle spalle di Ikwuemesi dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono