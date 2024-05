Juventus, tra conferme e addi: il traguardo per guardare al futuro

Juventus, tra incertezze e idee da schiarire

La sfida contro la Salernitana potrebbe rappresentare un capolinea importantissimo per la stagione della Juventus, vicinissima al raggiungimento del primo obiettivo stagione, la qualificazione alla prossimo UEFA Champions League. Tuttavia, lo sguardo della società è rivolto al futuro. Oggi potrebbero trovare spazio dei possibili partenti, sul quale regno il velo dell’indecisione, come Milik e Kean, entrambi in una stagione costellata di chiaroscuri, Kostic, passato dalle grande prestazioni della scorsa stagione a “grande assente” in quella attuale, così come Weah, unico acquisto della sessione di mercato estiva, ancora a caccia di conferma. Resta in bilico il futuro di Rabiot, ancora privo di rinnovo contrattuale e su cui aleggia in maniera imponente l’ombra della Premier League, così come quello dei big Bremer, seguito dal Manchester United, e non solo, e Chiesa, in scadenza nel 2025. Ancora tutto da decifrare è ciò che ne sarà del ritrovato McKennie, anch’egli in scadenza al prossimo giugno, su cui è forte l’interesse di squadre inglesi. Su tutti resta appeso anche il futuro di Massimiliano Allegri, ormai partente. Dunque, la Juventus, che può chiudere un percorso raggiungendo il primo obiettivo stagionale, con il secondo programmato per mercoledì nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, e può cominciare a togliere la nebbia e guardare in maniera più nitida verso il futuro.