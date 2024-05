Juventus-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Con la vittoria del Bologna, la Juventus è stata scavalcata in classifica ed è diventata quarta. Mercoledì ci sarà anche una finale di Coppa Italia da giocare tra i bianconeri e l’Atalanta ma Allegri ha fatto capire che vuole chiudere il discorso Champions già con la Salernitana. La Juve ha vinto le due sfide più recenti contro i granata in Serie A e non è mai arrivata a tre vittorie di fila nella sua storia contro i campani. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 12 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Djalò, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono