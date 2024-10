Tudor sicuro: “Bremer tra i più forti al mondo. Vlahovic per me è fortissimo”

Intervistato da “Tuttosport”, Igor Tudor, ex calciatore della Juventus ed ex allenatore di Marsiglia e Lazio, è tornato a parlare del club bianconero: “Mi spiace molto per lui e gli auguro la miglior guarigione, lo stimo tantissimo è tra i più forti al mondo. Per la Juve è una brutta botta. Lui tornerà più forte di prima”.

Tudor: “Bremer tornerà più forte di prima”

Alla Juventus manca un vice Vlahovic con Milik che ne avrà ancora per non poco. Chi vedrebbe bene come inserimento a gennaio?

“Non mi permetto di dare consigli a chi sa fare bene il suo lavoro come Giuntoli che ha preso gli uomini giusti per questo allenatore e per vedere il calcio che piace. Vlahovic per me è fortissimo, avrà sbagliato qualche gol ma ne ha fatti e ne farà tanti: può arrivare a 25-30 in questa stagione”.