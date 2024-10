Pogba spera: “Marzo arriverà velocemente. Il Mondiale? Grato a Deschamps, starà a me tornare a giocare”

“È come se mi fosse stata data un’altra possibilità, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto. È una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriverà velocemente. E’ qualcosa che non vedo l’ora di fare. Evra mi vuole proporre all’OM? La prendo a ridere perché è lo zio Pat, lo ha detto scherzando. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile. La possibilità di venire a giocare in Ligue 1? Sono in un club, sto solo pensando a tornare e ad uscire da questa situazione. Certo, non si sa cosa ci riserverà il domani, quindi mai dire mai”. Queste le parole di Pogba all’Equipe e riportate da Tuttomercatoweb.it.

Pogba: “Non penso al Marsiglia”

Sul Mondiale del 2026: “Il mio obiettivo è soprattutto rimettermi in forma perché è da tanto che non gioco. È proprio così, ritrovare il campo. Ci sono altri giocatori nella squadra francese, non è perché tornerà Paul Pogba, che ha vinto un Mondiale, che gli altri si siederanno. Ci sono calciatori che stanno facendo bene con i loro club, che stanno giocando bene, starà a me tornare a giocare”.

Sulla sua performance in ‘Quatre Zeros’ ha detto: “Mi ha scritto Marcus Thuram, ha riso. Con il ct Deschamps abbiamo anche scambiato un messaggio perché nel film avevamo una conoscenza in comune. Mi ha anche detto che sembrava che avessi una bella risata. Naturalmente siamo rimasti in contatto. E’ una persona che c’è sempre stata, che mi ha sempre sostenuto, anche prima di questa situazione. Gli sono molto grato”.