Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Lotta serratissima tra Atalanta e Roma per il quinto posto. Chi vince può ipotecare il discorso Champions

Al Gewiss Stadium ci si gioca tutta la stagione in una notte. Una vittoria dell’Atalanta sancirebbe la fine di ogni discorso legato al quinto posto in Champions ma se dovessero vincere i giallorossi ci sarebbe il sorpasso e il destino dipenderebbe dagli uomini di De Rossi. Un pareggio andrebbe a favore dei nerazzurri anche se negli ultimi cinque incontri con la Roma è uscito solo una volta il pari (1-1 all’andata). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 12 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi