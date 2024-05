Roma, contatti per il rinnovo di Svilar | Prossimi mesi decisivi

L’arrivo di De Rossi è stato decisamente ciò di cui aveva bisogno la Roma, tornata sorprendentemente in zona Champions dopo l’arrivo del suo ex capitano, che ha costruito dalle sue stesse ceneri una squadra che ora fa paura a chiunque, sfiorando anche la finale di Europa League in semifinale contro il Bayer Leverkusen.

Roma, si lavora al rinnovo di Svilar

Nella gara contro i tedeschi è andato due volte a referto Leandro Paredes, ma ad aver tenuto a galla i giallorossi per tutto il corso del march è stato senza dubbio la più grande rivelazione della stagione della Roma: Mile Svilar, che con più di un miracolo ha mantenuto inviolata la porta capitolina fino all’autogol di Mancini.

Le sue prestazioni superlative hanno fatto mettere su di lui gli occhi di svariati club in giro per l’Europa, ma De Rossi conosce il valore del suo portiere e vuole fare di tutto per trattenerlo, e proprio per questo nei prossimi giorni sono stati fissati degli incontri tra la dirigenza del club e gli agenti del giocatore per cercare di trovare un accordo sul rinnovo, come svelato dalla Gazzetta dello Sport.