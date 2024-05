Paredes sulla Juventus: “Quando sono arrivato a Torino non stavo bene ma ora voglio aiutare la Roma”

Dopo aver sognato per 82 minuti, l’autogol di Gianluca Mancini ha abbattuto il castello di carte dei tifosi della Roma, condannando i giallorossi all’eliminazione dall’Europa League che, grazie alla doppietta di Paredes, sembrava essere ancora in bilico a causa della sconfitta per 2-0 rimediata in casa la scorsa settimana. Allo scadere dei 90 minuti, nel post partita Leandro Paredes ha avuto modo di parlare anche del suo passato alla Juventus.

Juventus, le parole di Paredes sul suo passato in bianconero

Al suo arrivo in bianconero, le aspettative dei tifosi era sicuramente molto alte, ma lo scarso rendimento e le pessime prestazioni dell’argentino hanno fatto ricredere persino la società, che la scorsa estate l’ha ceduto alla Roma, nella quale sembra essere del tutto rinato.

Dopo la super gara di ieri, i giornalisti non hanno esitato a interrogare l’ex PSG a cosa fosse dovuto l’anno negativo avuto in bianconero, e il centrocampista ha risposto così: “Sono arrivato alla Juve in un momento in cui non stavo bene, avevo tantissimo dolore. È andata così e mi dispiace perché volevo fare meglio. Ora sono concentrato sul presente e spero di continuare così ad aiutare la squadra”.