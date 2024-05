Alle 21.30 in diretta con SportPaper TV su Radio Roma Television | con Roberta Pedrelli

Questa sera, come ogni lunedi, alle ore 21.30 in diretta SportPaper TV. Sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television la regina di casa Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti analizzeranno quanto accaduto in Serie A. Tanti gli argomenti, dal futuro della Juve e dell’Inter, passando per la finale con protagonista l’Atalanta in programma nei prossimi giorni. Una puntata come sempre da non perdere.

SportPaper TV, alle 21.30 su RadioRoma Television

In studio con Roberta Pedrelli ci saranno il direttore di SportPaper Daniele Amore, l’agente Fifa Adriano Tommasi e gli opinionisti Pietro Franzese e Claudio De Francesco. In collegamento dallo stadio Dall’Ara Samuel Tafesse seguirà per noi Bologna Juventus. Super ospite della serata, l’ex calciatore della Juventus Antonello Cuccureddu.