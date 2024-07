Formazioni Serie A 2024/2025, tutte le probabili

Da Motta a Conte, da Fonseca a Baroni, passando per le certezze Gasperini e Inzaghi, come cambia la Serie A.

Tante le novità in panchina, a partire da Juventus e Napoli, passando per Milan e Lazio, tante quelle in campo, con le squadre che si trasformano e cambiano volto. La Serie A si prepara all’avvio, a poco meno di un mese. Di seguito le probabili formazioni.

Fantacalcio, le probabili formazioni di Serie A:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; GODFREY, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson; Ruggeri; Lookman, ZANIOLO; Scamacca. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; HOLM, Beukema, Lucumì, MIRANDA; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye (CAMBIAGHI); DALLINGA. All. ITALIANO.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, LUPERTO, Mina; ZORTEA, Makoumbou, Prati, ADOPO, Augello; Luvumbo, PICCOLI (Lapadula). All. NICOLA.

COMO (4-2-3-1): REINA; Iovine, Goldaniga, DOSSENA, MORENO; Braunoder, Bellemo; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; BELOTTI. All. Fabregas.

EMPOLI (3-5-2): VASQUEZ (Perisan); Walukiewicz, VITI, Ismajli; Gyasi, Zurkowski, Fazzini, Grassi, Pezzella; ESPOSITO, Caputo (Shpendi). All. D’AVERSA.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; PONGRACIC, Martinez Quarta, VALENTINI; Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Gonzalez, Beltran, KEAN. All. PALLADINO.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez; ZANOLI, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): DI GREGORIO; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Fagioli THURAM, DOUGLAS LUIZ; Yildiz, Chiesa; Vlahovic. All. THIAGO MOTTA.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; TCHAOUNA, NOSLIN, Zaccagni; Castellanos. All. BARONI.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, GASPAR, Gallo; Ramadani, Kaba, Oudin; Pierotti, Dorgu, Krstovic. All. Gotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (Gabbia), Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; MORATA. All. FONSECA.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, D’Ambrosio, Pablo Marì, Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; FORSON, Colpani; Djuric. All. NESTA.

NAPOLI (3-4-3): Meret; BUONGIORNO, RAFA MARIN, Rrahmani; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, SPINAZZOLA; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. CONTE.

PARMA (4-2-3-1): SUZUKI; Del Prato, Osorio, Circati, VALERI; Bernabé, Estevez; Man, Hernani, Mihaila, Bonny. All. Pecchia.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, LE FEÉ; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. De Rossi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic, Lazaro ;ADAMS, Zapata. All. VANOLI.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Perez, Bijol; Ebosele, Samardzic, Payero, Lovric, Zemura; Lucca, Thauvin. All. RUNJAIC.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Sverko, Svoboda; Candela, Busio, Bjarkason, Tessman, Zampano; ORISTANIO, Pohjanpalo. All. DI FRANCESCO.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, FRESE; HARROUI, Duda, Serdar; Suslov, Tavsan; MOSQUERA. All. ZANETTI.