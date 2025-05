La formazione di Luis Enrique, dopo la vittoria di Londra di una settimana fa, si conferma anche in casa, grazie alle reti di Fabian Ruiz e dell'ex nerazzurro Achraf Hakimi.

Il Paris Saint-Germain batte l’Arsenal e vola in finale

La finale di UEFA Champions League sarà Inter-Paris Saint-Germain. Serata storica per i parigini, che raggiungono per la seconda volta nella loro storia l’ultimo atto della massima competizione europea. La formazione di Luis Enrique, dopo la vittoria di Londra di una settimana fa, si conferma anche in casa, grazie alle reti di Fabian Ruiz e dell’ex nerazzurro Achraf Hakimi. Inutile la rete di Saka al 76esimo. Finisce 2-1.

Paris Saint-Germain – Arsenal 2-1: 27′ Fabian Ruiz (P); 72′ Hakimi (P); 76′ Saka (A)