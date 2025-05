Verso Lazio – Juventus, emergenza in difesa per i biancocelesti

Situazione complicata per la Lazio. In vista del match contro la Juventus, Baroni non potrà contare su numerosi difensore.

Verso Lazio – Juventus, Patric e Hysaj out

I primi assenti sono Hysaj (squalificato) e Patric (stagione finita) che non potranno scendere in campo. Situazione differente per Nuno Tavares e Lazzari. Entrambi i terzini sono infortunati ma si spera in un loro recupero. Stessa cosa per Marusic. Il calciatore montenegrino non è in ottima forma dopo l‘Empoli e la sua condizione sarà valutata nelle prossime ore.

Considerando le numerose assenze Baroni pensa ai ripari. Per la difesa dovrebbe essere Gigot ad accompagnare Romagnoli, mentre per la fasce dovrebbero essere schierati Pellegrini e Gila.

Queste dunque le alternative con cui Lazio si prepara ad affrontare la Vecchia Signora.