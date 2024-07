Juve, nome nuovo se non arriva Koopmeiners: altra sfida con l’Atalanta

Il mercato della Juventus è iniziato a bomba, ma sicuramente non è finito qua. Cristiano Giuntoli continua a “cucinare” ora anche in Italia: obiettivo numero 1 Teun Koopmeiners. Ma ecco che, con la Dea non si smuove dai 60 milioni di euro cash, arriva la manovra di disturbo della Juventus. Primi contatti bianconeri per Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 del Celtic, primo obiettivo dell’Atalanta proprio in caso di partenza di Koopmeiners. Giuntoli adesso muove i primi passi concreti per il centrocampista nato a Londra da madre danese.

Juve, manovra di disturbo di Giuntoli: interesse per Matt O’Riley

La prima offerta dell’Atalanta per O’Riley è stata di 15 milioni di euro, il Celtic in questo momento chiede il doppio: vuole 30 milioni per cedere un calciatore che nell’ultima Scottish Premier League, da centrocampista, ha realizzato ben 18 gol. Come riporta TuttoSport, nelle ultime ore Giuntoli ha avuto un contatto diretto con la società scozzese per informare dell’interessamento della società bianconera e per chiedere i dettagli economici dell’affare.

Per Koopmeiners l’Atalanta ha posto 60 milioni di euro come prezzo e non accetterà vari prestiti o contropartite e che soprattutto la Juve non è la sola sul giocatore: forte è l’interesse anche del Liverpool di Arne Slot, l’allenatore che lo lanciò nell’AZ.