Roma, Ghisolfi pensa al centrocampo del futuro | De Rossi vuole Prati del Cagliari

La Roma, come tante altre big della Serie A, si muoverà tanto sul mercato per dare a De Rossi una rosa più competitiva e più profonda della scorsa stagione. A centrocampo sta avanzando il nome di Matt O’Riley che è stato decisivo nel campionato vinto dal Celtic con 13 gol e 11 assist e soprattutto è mancino, dettaglio da non sottovalutare visto che i giallorossi non hanno nessun giocatore in mezzo al campo con quel piede preferito. Il problema è che viene valutato 20 milioni di euro quindi De Rossi avrebbe già proposto un altro giocatore per la mediana.

Roma, piace Prati come vice Paredes

Nelle ultime ore, la Roma starebbe pensando a Matteo Prati del Cagliari nel ruolo di regista davanti alla difesa. Per il 20enne rossoblu servono circa 10 milioni di euro ma il suo eventuale arrivo nella Capitale non escluderebbe la pista che porta a O’Riley.