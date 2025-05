In Serie A sono già tre le squadre della Serie A qualificate per la Champions League 2025/26. Adesso sono cinque le squadre in corsa per la Champions League, dove tutto è ancora aperto e l’inno della competizione continentale si può ancora ascoltare alla distanza.

Serie A, ancora 180 minuti per decidere il futuro

Dal quarto posto condiviso da Juventus e Lazio in giù è in atto una vera e propria bagarre, accesa ulteriormente dalla risalita del Milan che con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate ha tenuto accesa una flebile, la speranza è ancora viva. Juventus, Lazio, Roma, Bologna e Milan hanno tutti la voglia di una stessa destinazione: la Champions League.

A due giornate dal termine del campionato, con ancora qualche scontro diretto ad infiammare la rincorsa ancora da giocare, tutte possono ancora sperare di tagliare il traguardo in tempo e allo stesso tempo nessuna può dirsi tranquilla, nemmeno la Juventus che al momento è quella con un leggero margine di vantaggio rispetto alle altre. Tutto ancora da vedere nei prossimi 180 minuti.