Cabrini: “Thiago Mottaa porterà idee ma il club debe supportarlo. E se arriva Koopmeiners..”

Intervistato a “Tuttosport”, Antonio Cabrini, ex calciatore della Juventus, è tornato a parlare dei bianconeri e della corsa Scudetto. “Sicuramente ha fatto molto bene a Bologna. Porterà idee nuove e un percorso diverso rispetto al passato, però gli allenatori diventano bravi quando hanno calciatori bravi…”.

Cabrini: “Cambiaso sta crescendo bene..”

Tradotto: servono rinforzi per duellare con l’Inter per lo Scudetto.

“Senza i campioni non si vince. Bisogna avere a disposizione elementi importanti per ottenere grandi risultati. Le idee di Thiago sono sicuramente brillanti e molto interessanti: ora tocca alla società. Il club deve supportarlo, prendendo giocatori adatti al suo calcio”.

A centrocampo il dt Giuntoli è in pressing per Koopmeiners.

“Sarebbe un bell’acquisto per alzare il livello a centrocampo. A Bergamo ha fatto benissimo e permetterebbe di avvicinarsi all’Inter, che resta la favorita visto che alla squadra vincitrice dello scudetto ha aggiunto ottimi elementi come Taremi, Zielinski e Martinez”.

A un grande terzino con lei non possiamo non chiedere un parere su Andrea Cambiaso, la rivelazione dell’ultima stagione juventina.

“Sta crescendo bene. Alla Juve ha trovato l’ambiente giusto e un gruppo di giocatori che l’ha supportato nel percorso di crescita. Ha le caratteristiche per diventare un giocatore importante. Brava la società a credere in lui in tempi non sospetti, dandogli fiducia”.