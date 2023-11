L’allenatore ed ex difensore Antonio Cabrini, ha espresso il proprio punto di vista parlando di alcuni giocatori della Juventus, come Federico Chiesa, Gleison Bremer e soprattutto Dušan Vlahović. Secondo La Gazzetta, l’ex campione del mondo con l’Italia nel 1982, avrebbe detto che Chiesa sia decisivo per Massimiliano Allegri e anche per Luciano Spalletti, e che il difensore Bremer stia facendo un ottimo campionato. Per quanto riguarda l’attaccante serbo, avrebbe detto: “Io uno come Vlahović lo farei giocare sempre. Ha 23 anni, è ancora giovane ma ha già dimostrato le sue qualità in passato”.

Cabrini | Il derby Juventus-Inter secondo l’allenatore

Cabrini, nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta, ha anche dichiarato: “La Juve ha una missione. L’Inter è una squadra forte, costruita per vincere. Anche un club come la Juventus deve sempre avere la missione di primeggiare, ma dopo quello che è successo la scorsa stagione capisco la società, che vede questo innanzitutto come l’anno del ritorno in Champions League dopo un 2023-24 senza Europa”.