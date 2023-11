La Juventus è seconda in classifica e progetta il futuro. Come riporta juve.com la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ritorno, quello di Alvaro Morata. Qualora dovesse arrivare un offerta importante per Dusan Vlahovic, il club bianconero si farà trovare pronto.

Calciomercato Juventus, di nuovo su Morata

La storia d’amore tra Juventus e Morata sembrerebbe non essere finito, infatti secondo le ultime indiscrezioni, in caso di partenza del bomber serbo, Vlahovic, il club torinese punterebbe proprio per l’attaccante dell’Atletico Madrid. Alvaro Morata da inizio stagione ha timbrato il cartellino ben 12 volte fra Liga e Champions League, dimostrando di essere ancora uno degli attaccanti più forti in circolo. La Juventus monitora la situazione, difficilmente sarà possibile vedere il club di Allegri senza un suo bomber.