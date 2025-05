Juventus, contro la Lazio si rivede Vlahovic, ancora out Koopmeiners

La Juventus non avrebbe mai pensato di arrivare a fine stagione in queste condizioni. La formazione di Tudor si ritrova a giocare lo spareggio Champions, l’ennesimo di questo maggio. La Vecchia Signora si prepara alla sfida contro la Lazio ed è in piena emergenza a causa degli infortuni.

Juventus, buone speranze di rivedere Vlahovic

La formazione bianconera si trova ad affrontare la squalifica di Yildiz, l’infortunio di Cambiaso e le tante assenze già constatate per questo finale di stagione. Il tecnico spera di recuperare almeno Vlahovic, mentre Koopmeiners resta in dubbio, ma potrebbe farcela anche lui nelle prossime gare.

Dusan Vlahovic rientrerà tra i convocati per la sfida dell’Olimpico di sabato. L’attaccante serbo oggi completerà il percorso di lavoro personalizzato, poi domani riprenderà ad allenarsi con il resto della squadra. Difficilmente partirà dal primo minuto, ma Tudor conta sull’attaccante della Serbia per il rush Champions. Vlahovic non segna da 73 giorni e punta a sbloccarsi almeno nelle ultime tre di campionato, tra l’altro partite importanti per la Juve.

A rischio di restare ai box, invece, è Koopmeiners. L’olandese è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille. Il dolore persiste, non sembra voler lasciare il giocatore e non lo molla. Davvero molto improbabile una sua presenza contro la Lazio. L’ex Atalanta ha fatto tante assenze, contro Parma, Monza e Bologna. La Juventus incrocia le dita per un colpo di scena nel finale di stagione e di poterlo riavere a breve.