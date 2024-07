Juventus, Todibo pista caldissima | Giuntoli vuole chiudere tra oggi e domani

Le cessioni di Matias Soulé alla Roma e di Dean Huijsen al Bournemouth stanno per essere ultimate, con la Juventus che ha oramai accettato i termini con le due società ed è così pronta a salutare i due prodotti del proprio settore giovanile. Secondo le ultime raccolte da TMW però, Giuntoli sta lavorando per portare a termine presto l’acquisto del difensore Jean-Clair Todibo. Il centrale francese classe ’99 è il grande obiettivo per la difesa di Thiago Motta e l’intenzione della Juventus è quella di provare a chiudere l’operazione già nella giornata di oggi.

Juventus, Giuntoli fa la sua offerta per Todibo | Le cifre dell’affare

Nel summit a distanza col Nizza la Juventus proverà a definire i dettagli dell’operazione: la trattativa è stata impostata sulla base di un iniziale prestito oneroso superiore ai 5 milioni di euro, con opzione futura di riscatto intorno ai 30 milioni. L’idea è quella di provare a chiudere in tempi brevi per far arrivare il giocatore quanto prima alla Continassa, a disposizione di Thiago Motta già alla ripresa degli allenamenti dopo il rientro dalla tournée in Germania. Il Nizza non ha ancora davo il proprio via libera e non è detto che lo farà nel summit odierno, ma come detto l’intenzione di Giuntoli è quella di stringere e provare ad arrivare alla definitiva fumata bianca.