Pioli verso la risoluzione con il Milan | Primo contatto con De Zerbi, ma il tecnico spera di rimanere in Premier

Fonseca resta in pole per la panchina, anche se sono stati avviati i contatti con De Zerbi in attesa della risoluzione con Pioli

Il Milan continua a contattare allenatori per cercare di trovare quello giusto che sostituirà Pioli a fine stagione. Il tecnico rossonero dopo cinque anni a Milanello arricchito di successi e dello scudetto di due anni fa, attualmente sul bilancio rossonero pesa 11,5 milioni di euro come riferisce Sky Sport. Le parti potrebbero trovare un accordo per la risoluzione del contratto visto che Pioli ha il contratto fino al 2025. Una cosa è certa, sabato sarà la sua ultima panchina in rossonero contro la Salernitana a San Siro.

Milan, De Zerbi svela che ancora nessun club gli ha proposto un contratto

Dopo la decisione dell’addio a fine stagione tra De Zerbi e il Brighton, il Milan si è mosso per chiedere informazioni sull’ex tecnico del Sassuolo come riferisce Sport Mediaset. Un primo contatto c’è stato considerando che non sarà più presente la clausola rescissoria di 15 milioni di euro sull’allenatore vista la risoluzione del contratto con il club inglese. Su De Zerbi c’è anche la concorrenza importante del Bayern Monaco e del Barcellona. In un’intervista a Sky Sports UK il tecnico italiano ha dichiarato che spera di rimanere in Premier League, e di svelare che non ha ancora trovato l’accordo con nessun club nello specifico. Quindi per i rossoneri rimane favorito il nome di Fonseca nonostante il Lille abbia proposto al tecnico portoghese il rinnovo come riferisce Milannews.it. L’unica certezza è che il nuovo allenatore ripartirà da chi ha lasciato il segno in questa stagione come Pulisic, vero colpo del mercato estivo che nessuno avrebbe pensato potesse rendere così bene. La continuità di rendimento è stata dovuta anche dall’ottima condizione fisica e dal ruolo che gli ha ritagliato Pioli, quello di esterno a destra dove ha fornito gol e assist.