Pellegatti sicuro: “Klopp e De Zerbi mai al Milan. Non so se Fonseca sia l’uomo giusto”

Intervenuto a Pressing, Carlo Pellegatti, giornalista che conosce benissimo le vicende del Milan, ha parlato della questione allenatore.

Pellegatti: “Fonseca in Francia grande allenatore ma..”

“Non so se è l’uomo giusto. In Francia è considerato un grandissimo allenatore. Il Milan De Zerbi non lo prenderà mai, non interessa. A torto o a ragione, un po’ come Conte, non me l’hanno mai confermato una volta. Io personalmente avrei voluto uno un po’ innovativo, se non andiamo sui grandi allenatori, però un Klopp non si può prendere, non viene. Fonseca non so se è l’uomo giusto, potrebbe essere uno con poco carattere e si teme questo”. Queste le parole del noto giornalista.