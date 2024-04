Pellegatti sicuro: “A centrocampo serve un nome forte alla Koopmeiners” | Ma c’è un’alternativa

Intervenuto a Radio Rossonera, Carlo Pellegatti, giornalista ed esperto delle questioni Milan, ha parlato in merito al mercato della prossima stagione, che dovrebbe essere quello della consacrazione.

Pellegatti: “Fofana e Thuram difficili ma..”

Queste le sue parole: “Ci sono molti giocatori, nello specifico centrocampisti che potrebbero fare al caso del Milan. A me piace moltissimo, ma lo dico così con leggerezza, Teun Koopmeiners che però potrebbe interessare fortemente ai club esteri della Premier League. Si è detto e scritto di Youssouf Fofana, è un buon giocatore assolutamente.. anche Khéphren Thuram potrebbe servire, ma costa parecchio. In passato era stato proposto un nome, a me piace: si tratta di Guido Rodríguez. E’ un centrocampista argentino che gioca nel Betis, ha qualità ed esperienza e potrebbe essere utile nel nostro centrocampo, visti anche i futuri probabili addii di Kjaer e Giroud porterebbe appunto un po’ di esperienza in più al gruppo”.