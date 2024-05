Bologna-Juventus, le scelte di Thiago Motta e Montero

Sfida terzo posto al Dall’Ara tra Bologna e Juventus, fresca della vittoria della Coppa Italia. Thiago Motta incrocia, nell’ultima in casa, quello che potrebbe essere il proprio futuro. Prima sulla panchina bianconera per Montero, che resta al 3-5-2 con lo stesso undici visto in campo a Roma nell’ultimo atto della coppa nazionale. Nei felsinei c’è Odgaard, come terminale offensivo.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Montero.