Juventus, si scalda la pista Adeyemi! Giuntoli incontra il padre

Giuntoli ha incontrato il padre agente di Adeyemi per sondare il terreno per un possibile acquisto. Il giocatore piace tantissimo a Thiago Motta.

Karim Adeyemi è un obiettivo concreto per la Juventus, che proverà a prelevarlo dal Borussia Dortmund nelle prossime settimane per rinforzare le corsie esterne dell’attacco di Thiago Motta. Adeyemi è un calciatore molto veloce ma anche molto tecnico, abile nel dribbling ma che sa anche giocare con la squadra, con uno spirito di sacrificio spiccato. Si tratta di uno dei calciatori più interessanti della new generation e non è un caso che sia arrivato a giocarsi quest’anno la finale di Champions League con il suo Borussia Dortmund.

Giuntoli incontro il padre-agente di Adeyemi | Dopo le cessioni la Juventus accelera sul mercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, nelle ultime ore in Germania c’è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e il padre agente del giocatore, per iniziare a capire le intenzioni del tedesco. La volontà dei bianconeri è quella di bloccare il calciatore prima di andare a trattare con il suo club e sono attese novità a breve.