Karim Adeyemi, il 22enne jolly d’attacco del Borussia Dortmund, è nel mirino della Juventus da diverso tempo. I bianconeri cercheranno un nuovo contatto mentre la squadra è in ritiro a Herzogenaurach. Giuntoli cercherà di strappare un sì dai tedeschi e portare il giovane attaccante nel proprio organico prima dell’inizio della stagione.

Juventus, l’obiettivo è Adeyemi, ma ci sono le alternative

La Vecchia Signora nei giorni scorsi ha già incassato il sì del giocatore, ma l’ostacolo principale resta la società tedesca, che per il momento non ha intenzione di fare sconti: per l’ex Salisburgo chiedono almeno 40-45 milioni più bonus. Una cifra importante per la Juve, che come primo obiettivo, quello dei sogni, ha sempre Teun Koopmeiners. I soldi non saranno un problema per acquistare uno di questi giocatori, in questa sessione di mercato è previsto l’arrivo di un tesoretto importante, quello che arriverà grazie alla cessione di giocatori come Soulé, Huijsen e Federico Chiesa.

A Torino non c’è il focus solo sul giocatore del Genoa e del Borussia, piacciono molto anche Galeno del Porto e Jadon Sancho del Manchester United. Con i prezzi non c’è molta differenza, anche se Sancho invece potrebbe arrivare in prestito, con il riscatto del cartellino fissato nella prossima stagione, ma su di lui c’è anche Psg che potrebbe portarlo via ai bianconeri grazie a uno scambio con Manuel Ugarte.