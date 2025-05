A volte basta poco per scatenare l’entusiasmo. Infatti è bastata una semplice foto che ha fatto nuovamente scattare le suggestioni di alcuni tifosi della Roma. Nella giornata di ieri Massimiliano Allegri è stato avvistato e fotografato da Agi.it nella Capitale, a Via del Corso, a passeggio insieme alla compagna Nina.

Roma, Allegri in capitale

L’ex tecnico della Juve è da diversi mesi al centro delle voci che lo vorrebbero tra i candidati alla panchina della Magica, anche se nelle ultime settimane la pista sembra essersi raffreddata e il tecnico candidato alla prossima panchina del Milan. Non solo i rossoneri, l’ex tecnico della Juve è stato avvicinato, con un interesse sempre più forte, al Napoli. Difficile immaginare che la presenza in città del tecnico sia dovuta a degli incontri di mercato. Per i tifosi, comunque, sognare non costa nulla.

Allegri in capitale potrebbe essere un caso oppure un segnale su quella che potrebbe essere la sua prossima casa. Intanto domenica all’Olimpico contro il Milan, ultima partita in casa in campionato, andrà in scena il saluto a Claudio Ranieri che ha riportato la Roma in alto. Nei prossimi giorni Dan Friedkin e lo staff giallorosso dovranno risolvere definitivamente il rebus allenatore, chissà che non abbiano già la soluzione in città.