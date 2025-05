La Juventus è già al lavoro per la prossima finestra di mercato. Il futuro deve essere preparato bene, ed in tal senso a Torino hanno messo gli occhi in maniera importante in casa Atletico Madrid.

Juventus, occhi su Molina e De Paul

I bianconeri, infatti, si stanno muovendo sulle tracce di due calciatori alla corte di Simeone e, allo stesso tempo, anche per beffare proprio l’Inter sul tempo. I due giocatori sono anche nel mirino dei nerazzurri. Al momento, per la Juve, la priorità in senso assoluto è rappresentata dalla qualificazione alla prossima Champions League. Senza di essa, infatti, è difficile anche solo immaginare il futuro e di avere liquidità a sufficienza da investire. Nonostante questo, però, Cristiano Giuntoli si è già attivato ed a quanto pare ha individuato in Victor Osimhen l’obiettivo principale per l’attacco. Ovviamente la strada non è semplice, nonostante a quanto pare il nigeriano abbia messo i bianconeri in vetta alle proprie preferenze.

Oltre al bomber del Galatasaray, i bianconeri necessitano anche di altri rinforzi e per questo sono tanti i movimenti di mercato in vista. A quanto pare la Giuntoli ha messo gli occhi su due giocatori dell’Atletico Madrid, stessa cosa che ha fatto l’Inter di Beppe Marotta. Si tratta di De Paul e, secondo Mundo Deportivo la Juventus avrebbe iniziato a sondare il terreno anche per Nahuel Molina.