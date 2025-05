L’ultima della Juventus allo Stadium potrebbe significare anche che sia arrivato il momento dei saluti per Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. Nonostante i due giocatori siano stati immortalati di recente in una foto con la nuova maglia della Juventus, non è detto che giocheranno a Torino nella prossima stagione.

Juventus, addio ad almeno quattro giocatori

La sfida contro l’Udinese potrebbe trasformarsi nell’ultima allo Stadium per il centravanti serbo che, nonostante un altro anno di contratto, potrebbe salutare già in estate. Le richieste non mancano, Dusan è molto richiesto dalla Premier League e dalla Bundesliga. Non sarà semplice piazzarlo sul mercato perché con lui pesano le sue richieste economiche che si aggirano sui 10 milioni di euro a stagione.

I due attaccanti rappresentano infatti due delle possibili cessioni chiave del prossimo mercato estivo bianconero. Discorso diverso invece per Kolo Muani che, contro la Lazio, sembra aver ritrovato la via del gol e aver finalmente convinto Igor Tudor. Non sarà facile trattenerlo perché i francesi chiedono 40-45 milioni per il riscatto. Infine ci sarebbero anche altri due giocatori con le valigie pronte: Francisco Conceição e Renato Veiga. I due giocatori dovrebbero salutare Torino al termine della stagione. Il portoghese costerebbe 30 milioni, soldi che la Juve non ha intenzione di dare al Porto. Steso discorso per il difensore portoghese che, a causa di infortuni e prestazioni non all’altezza, ha trovato poco spazio, troppo poco per valere i 50 milioni di euro richiesti dal Chelsea per cederlo.